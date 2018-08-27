Лопетеги не признает авторитетов: Марсело стал первой жертвой баска и публично пожаловался

Новый главный тренер Реала демонстрирует сильный характер.

Первым, кто почувствовал на себе "жесткую руку" Лопетеги стал бразильский латераль Марсело. В матче против Жироны вице-капитан Реала уже традиционно для себя много увлекался атакой и забывал об обороне собственных ворот. Регулярные провалы бразильца на левом фланге так надоели Лопетеги, что тот решил заменить звезду уже на 70-й минуте.

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В эру Зидана Марсело практически всегда играл до финального свистка. Если бразилец и покидал преждевременно поле, то только из-за повреждения. Поэтому после игры один из самых влиятельных футболистов в раздевалке Реала выразил публичное невдовлення решением Лопетеги.

"Я не понимаю, почему меня заменили. Мы не обсуждали такой вариант перед матчем. Понятно, что играть хотят все, но я готов на сто процентов. Решение тренера меня удивило", – возмутился бразилец и, похоже, еще больше себе навредил.

Уже сегодня утром Марсело тренировался в компании резервистов Реала, хотя основной состав получил два выходных. Лопетеги виднее – бразилец находится в плохой форме.

Мадридская Marca называет инцидент с Марсело очень показательным для королевского клуба времен Лопетеги. Баскский специалист не признает авторитетов, особенно, если их ошибки могут лишить команду необходимого результата.

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