Лопетеги напоминает игрокам Реала Бенитеса – от провала тренера может спасти только Рамос

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги, похоже, не лучшим образом начал свою карьеру в мадридском гранде.

Лопетеги со скандалом покинул сборную Испании ради возможности возглавить Реал. После ухода Зидана королевский клуб в агонии искал преемника француза и довольно неожиданно остановил свой выбор на 51-летнем баске, который никогда не работал с большими клубами. Ставка Переса в пользу Лопетеги удивила многих, но почти никто не ожидал, что первые опасения относительно перспектив специалиста появятся всьго через два месяца после назначения. Ведь Мадрид не провел еще ни одного официального матча.

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Что случилось?

Оказывается, что Лопетеги пока не может найти общего языка с ветеранами Реала, которые уже сравнивают его с Рафой Бенитесом! Шокирующую для фанов королевского клуба информацию сообщил журналист радио Cope Антон Меана, который следил за командой во время североамериканского турне.

Некоторые наиболее влиятельные футболисты "бланкос" считают, что Лопетеги прекрасно розбираетья в футболе, однако его манера управления группой почти ничем не отличается от Бенитеса. Ветераны команды уже сомневаются, понимает ли Хулен, как вести себя в таком большом клубе с большими футболистами.

Между Лопетеги и командой вроде как возникла пропасть и тренер пока не совсем понимает, как получить расположение подопечных. Последние испытывают ностальгию по Зидану, который очень близко общался со всеми футболистами и всегда публично их защищал. Поведение баска кардинально противоположное. Он – замкнутый и отстранен от коллектива.

Ветераны Реала продолжают изучать и анализировать поведение своего нового наставника, но с течением времени Лопетеги все больше напоминает им непродолжительную эру Бенитеса. Напомним, что нынешний наставник Ньюкасла, не сумев найти общий язык с игроками, был уволен Пересом всего через полгода.

Кто может спасти Лопетеги

Антон Меана считает, что от провала баска может спасти только капитан Реала Серхио Рамос, который является безусловным вожаком команды как на футбольном поле, так и вне его. Капитан мадридского гранда лишь несколько дней назад вернулся к тренировкам и сейчас его главная миссия состоит в том, чтобы разрушить невидимую стену между тренером и командой.

К счастью для Лопетеги, он находится в прекрасных отношениях с Рамосом, отметив роль капитана перед товарищеским матчем с Ромой: "Его лидерские качества имеют огромное значение для команды. Каждый капитан должен хорошо управлять из раздевалки, а Рамос делает это идеально".

Рамос был первым, кто поддержал Лопетеги после скандального увольнения из сборной Испании. Говорят, что капитан Реала и "Красной Фурии" едва не подрался с новоиспеченным президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалес, который решил прогнать баска из-за соглашения с "бланкос". Всего через два месяца Серхио снова должен стать на защиту Лопетеги, однако уже перед собственными партнерами. Над Мадридом повис дух Бенитеса, который может прогнать только великий капитан.