toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Лопетеги может возглавить Севилью: Мончи призывает пригласить испанца, руководство – не в восторге

18:24 14 Читати українською
Лопетеги может возглавить Севилью: Мончи призывает пригласить испанца, руководство – не в восторге
Хулен Лопетеги / Фото Marca

Испанский специалист Хулен Лопетеги может трудоустроиться в Примере.

Хулен Лопетеги является основным претендентом на тренерское кресло Севильи, сообщает Marca со ссылкой на SER.

Лопетеги не против заменить Сарри в Челси

На приглашении экс-тренера Реала лично настаивает спортивный директор Севильи Рамон Мончи. Однако, руководство клуба сомневается в таком назначении.

Напомним, Лопетеги был уволен с поста наставника Реала через 4 месяца после назначения. Причина – неудовлетворительные результаты команды.

По итогам прошлого сезона Севилья заняла 6-ю строчку турнирной таблицы Примеры.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім

blog_ava
19-летний Вевертон унизил Неймара на тренировке – лидер бразильцев впал в бешенство от наглости юноши
12:54
868
Теги
Испания Севилья Севилья Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Рамон Мончи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
49
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук