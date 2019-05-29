Лопетеги может возглавить Севилью: Мончи призывает пригласить испанца, руководство – не в восторге

Испанский специалист Хулен Лопетеги может трудоустроиться в Примере.

Хулен Лопетеги является основным претендентом на тренерское кресло Севильи, сообщает Marca со ссылкой на SER.

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На приглашении экс-тренера Реала лично настаивает спортивный директор Севильи Рамон Мончи. Однако, руководство клуба сомневается в таком назначении.

Напомним, Лопетеги был уволен с поста наставника Реала через 4 месяца после назначения. Причина – неудовлетворительные результаты команды.

По итогам прошлого сезона Севилья заняла 6-ю строчку турнирной таблицы Примеры.

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