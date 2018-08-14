Лопетеги: Мой первый официальный матч – это финал

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча Суперкубка УЕФА против Атлетико.

"Мой первый официальный матч – это финал. Матч, в котором Реал снова заслужил сыграть. Мы попытаемся очень хорошо подготовиться к игре против очень сильного соперника, который сделает ее тяжелой, это команда, которую мы очень хорошо знаем и это локальное дерби. Это будет прекрасный матч и прекрасный финал. Именно так мы его рассматриваем и будем готовиться. мы довольны, что наш первый матч – финал.

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Давление слов не свойственно Реалу, поэтому статус дерби не делает матч более особенным. Этот клуб имеет цель побеждать везде. Нет дополнительного давления, будь это матч против Атлетико, или против другого клуба. Это финал и это титул, и это именно то, что нами руководит и мотивирует.

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Самое сложное – выиграть что-то снова. Делая это, команда больше осознает свою мощь, усиливается и имеет большие амбиции. Таков ДНК Реала. ДНК игрока Реала является таким. И ДНК тренера Реала должно быть таким же", – цитирует Лопетеги официальный сайт Реала.