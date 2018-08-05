Лопетеги: Модрич остается в Реале

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги прокомментировал будущее полузащитника Луки Модрича.

"Думаю, что президент все сказал, больше нечего добавить.

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Он сказал все коротко и четко. Модрич – выдающийся игрок и мы ждем его с распростертыми руками.

Я разговаривал с Лукой после того невероятного чемпионата мира, который он имел. Мы увидимся с ним, когда вернемся домой 8 августа и увидим, будет ли он готов к первому ключевому матчу 15 августа.

Он наш игрок. Мы наслаждались его игрой и будем продолжать это делать", – цитирует Лопетеги AS.

Ранее сообщалось, что Модрич хочет попросить Флорентино Переса отпустить его в Интер к соотечественникам Ивану Перишичу, Марсело Брозовичу и Шиме Врсалько.