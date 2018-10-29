Лопетеги: Хотите видеть подавленного тренера – не смотрите на меня

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги ответил на вопросы журналистов перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской Викторией Пльзень.

"Грядущий матч нас вдохновляет, поэтому подходим к нему с максимальными амбициями и энергией.

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Если вы хотите увидеть подавленного тренера, то не смотрите на меня. Со мной все наоборот. В ДНК Реала заложено драться, и я это выгравирую в огне.

Не могу говорить о чем-то, кроме этого момента, твердо. О том, что случится через месяц-два. Я не заглядываю дальше матча против Виктории. Мы сосредоточены на настоящем. У нас есть время, чтобы изменить ситуацию. Команда жива", – цитирует Лопетеги Chiringuito TV.

Напомним, что мадридский Реал под руководством 52-летнего специалиста не выигрывает 5 матчей подряд, а также повторил антирекорд, который держался 28 лет. Уже завтра "сливочные" могут прервать серию неудач в матче с чешской Викторией. Начало поединка в 22:00.

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