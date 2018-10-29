Лопетеги: Чемпионы всегда поднимаются в сложные моменты

Наставник мадридского Реала Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча против Виктории Пльзень.

"Команда жива и мы взволнованы матчем в Лиге чемпионов. У нас сильный состав, полный чемпионов и победителей, и это не случайно.

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Чемпионы всегда поднимаются в трудные моменты. ДНК Реала – это биться и бороться, что мы должны делать с обеих сторон: как со стороны игроков, так и со стороны тренерской команды.

Я не обращаю внимания на то, что пишут в прессе. Моя работа заключается в подготовке команды к следующей игре, и это то, чем я занимаюсь.

Мы сконцентрированы на этом и полностью мотивированы доказать, что последние результаты не влияют на нас", – цитирует Лопетеги Football Espana.