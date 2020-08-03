Лонго объявил о своем уходе из Торино – он смог оставить клуб в элите

"Матч против Болоньи (1:1) был для меня последним. Хочу поблагодарить всех за эту возможность.

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Вместе с ребятами и персоналом мы сделали что-то важное. Это достижение оценят лишь со временем, когда все осознают, как в этом сезоне рисковал Торино. Желаю клубу и его фанатам только лучшего. Я положил свою репутацию и смог выполнить задание", – приводит слова Лонго Sky Sport Italia.

Напомним, Торино финишировал на 16 строчке Серии А, опередив зону вылета всего на 5 очков. Ожидается, что новым наставником "быков" станет экс-тренер Милана Марко Джампаоло.

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