Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

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Мировое сообщество не остается в стороне. Среди прочего, захватчики понесут немалые репутационные потери. В частности, УЕФА заберет у России право принять финальный матч Лиги чемпионов, который 28 мая должен пройти на Газпром Арене в Санкт-Петербурге.

По информации Sportsmail, уже три арены в Лондоне готовы организовать этот матч вместо россиян. К Уэмбли и Тоттенхэм Стедиуму присоединился стадион Вест Хэма, владельцы которого готовы предоставить гарантии, что все будет организовано должным образом.

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