Защитник Локомотива Марк Рене Мампахи на официальном сайте РПЛ указан как гражданин России.

"Уверен, что никаких проблем не будет", – Мампасси – о получении российского паспорта и переходе в Локомотив

Сам 18-летний футболист ранее отмечал, что не видит проблемы в смене паспорта. Напомним, Мампасси является воспитанником Шахтера, но в первую команду "горняков" он пробиться так и не сумел. Марка вызвали в юношеские сборные Украины.

Мампасси в январе перешел в Локо за 3 млн евро. Контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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