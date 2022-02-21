Локомотив заявил Мампасси россиянином – защитник выступал за юниорскую сборную Украины
Бывший защитник Шахтера Марк Рене Мампасси сменил спортивное гражданство.
Защитник Локомотива Марк Рене Мампахи на официальном сайте РПЛ указан как гражданин России.
"Уверен, что никаких проблем не будет", – Мампасси – о получении российского паспорта и переходе в Локомотив
Сам 18-летний футболист ранее отмечал, что не видит проблемы в смене паспорта. Напомним, Мампасси является воспитанником Шахтера, но в первую команду "горняков" он пробиться так и не сумел. Марка вызвали в юношеские сборные Украины.
Мампасси в январе перешел в Локо за 3 млн евро. Контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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