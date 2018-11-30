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Локомотив выразил соболезнования Михалику по поводу трагической смерти отца

29 ноября 23:37 123 Читати українською
Локомотив выразил соболезнования Михалику по поводу трагической смерти отца
Тарас Михалик / Фото: РИА Новости

Российский Локомотив выразил слова поддержки защитнику Тарас Михалику, который сегодня потерял отца.

Локомотив в Twitter выразил соболезнования Тарасу, у которого сегодня на Волыни умер отец.

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"29 ноября скончался Владимир Михалик – отец защитника Локомотива Тараса Михалика. ФК Локомотив выражает соболезнования Тарасу и его семье. Мы с тобой, Тарас!", – написали "железнодорожники" в соцсети.

Отметим, сегодня стало известно, что на Волыни на берегу реки прохожие обнаружили мертвым Владимира Михалика, который является отцом экс-игрока сборной Украины Тараса Михалика.

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Тарас Михалик Тарас Михалик Локомотив Москва Локомотив Москва Россия
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