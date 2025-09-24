Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Украины. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Колос Полонное – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Якубок, 75 – Мба,55, Итодо, 64, Литвиненко, 90+3, Карпизин, 90+4

Локомотив Киев – Верес – 1:0

Гол: Мордас, 40 (пен)

Нива Винница – Горняк-Спорт – 7:0

Голы: Загорулько, 16, 30, Погорелый, 18, 62, Лотоцкий, 49, Петленко, 64, Петрик, 86

Кубок Украины: сенсационный вылет Черноморца от аматоров в серии пенальти, Ингулец в большинстве разбил Подолье

Колос Полонное заставил нервничать харьковчан, поскольку первый тайм завершился нулевой ничьей. Впрочем, после перерыва Металлист 1925 за 10 минут получил преимущество в два мяча благодаря голам легионеров Мба и Итодо. За 15 минут до конца игры Колос Полонное воспользовался расслабленностью харьковчан и отыграл один мяч. Впрочем, уже в компенсированное время Металлист 1925 забил третий и четвертый голы.

Киевский Локомотив сотворил сенсацию, выбив Верес из Кубка Украины. Судьбу встречи решил лишь один гол. Вовченко нарушил правила в своей штрафной, судья назначил пенальти, который реализовал Мордас в конце первого тайма. Во второй половине игры счет не изменился.

Нива из Винницы поиздевалась над соперником, оформив сверхрезультативную победу. Дубль в свой актив записал президент-бомбардир винничан Артур Загорулько. Его поддержал Погорелый, который тоже забил два мяча. Горняк-Спорт ничего не смог поделать и получил семь голов в свои ворота.

В итоге в 1/8 финала прошли Металлист 1925, Локомотив и Нива Винница.

Волошин голом вывел Лесное в 1/8 финала Кубка Украины и получил красную, Агробизнес без проблем разобрался с аматорами