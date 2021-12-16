Центральный защитник "горняков" Марк Рене Мампасси, выступающий на правах аренды за Мариуполь, действительно может продолжить карьеру в России.

Об этом заявил Ларс Корнетка – руководитель по спорту и развитию московского клуба. Ранее сообщалось, что 18-летний Марк Рене Мампасси уже подписал предварительный контракт с Локомотивом и может принять российское гражданство, чтобы не считаться легионером.

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"Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жесткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь игроков на полочках и бросаешь в корзину.

Однако Мампасси – очень интересный для нас игрок, полностью подходящий под наш стиль и игровую философию", – цитирует Корнетку Championat.

В сезоне 2021/22 защитник юношеской сборной Украины сыграл 16 матчей в составе Мариуполя и отдал 1 голевую передачу. Его аренда рассчитана до конца текущего сезона.

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