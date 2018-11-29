Локомотив победил Галатасарай и набрал первые очки в Лиге чемпионов

Локомотив в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сумел победить Галатасарай и сохранить шансы на евровесну.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 5-й тур, группа D

Локомотив – Галатасарай – 2:0

Голы: Донк, 43 (автогол), Игнатьев, 54

Матч проходил довольно ровно, но Локомотив держал инициативу и был немного острее. Уже на 4-й минуте Федор Смолов, которому удался очень классный матч, попал в штангу, а на 29-й Крыховяк едва не забил головой после навеса с фланга – мяч прошел над перекладиной. За несколько атак до этого Эрен Дердийок мог вывести Галатасарай вперед, однако удар из пределов штрафной прошел в сантиметрах от правой штанги.

В конце концов, москвичи реализовали своё небольшое преимущество – и турки им в этом помогли сами. В конце первого тайма Крыховяк из-за пределов штрафной нанес мощный удар по центру, однако мяч рикошетом от ноги Донка пошел прямо в дальний угол – 1:0. На старте второй половины игры "железнодорожники" закрыли интригу окончательно: Федор Смолов прошел по правому краю и отдал на Игнатьева, который на пятачке в касание красиво обыграл защитника и с нескольких метров пробил мимо голкипера – 2:0. Мог быть и разгром, однако гол Алексея Миранчука на 60-й минуте не засчитали из-за офсайда, а Фарфан на 62-й попал в перекладину.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу россиян, которые одержали первую победу в ЛЧ и набрали три очка. У Галатасарая четыре, поэтому в следующем туре будет решаться вопрос выхода в ЛЕ.