Во вторник, 30 сентября, состоялся заключительный матч 9-го тура Второй лиги сезона-2025/26. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Вторая лига, 9 тур

Группа B

Локомотив Киев – Левый Берег-2 – 3:2

Голы: Сахненко, 34, Головатенко, 77, Лях, 78 – Гереш, 14, Бонсу, 58.

В группе B киевский Локомотив одержал волевую победу над второй командой Левого Берега. Поединок завершился со счетом 3:2.

Гости открыли счет уже на 14-й минуте благодаря голу Гереша. Локомотив ответил в середине первого тайма – на 34-й минуте Сахненко восстановил равновесие. После перерыва Левый Берег-2 снова вышел вперед, но хозяева не стушевались и вырвали победу молниеносной серией. Сначала на 77-й минуте хозяева сравняли счет, а уже через минуту забили решающий мяч – 3:2.

Эта победа позволила Локомотиву подняться на 3-е место турнирной таблицы группы B, имея в своем активе 19 очков.

