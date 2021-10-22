Поединок третьего тура Лиги Европы с участием российского гранда начался с эпической неожиданности на домашней арене.

В гости к Локомотиву накануне приехал Галатасарай. Поединок второго по престижности евротурнира проходил на московской РЖД Арене. Но началось все очень курьезно.

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Вместо состав турецкого гранда на табло стадиона появилась стартовая одиннадцатка Баварии, но главный тренер (Фатих Терим) был указан правильно. Интересно, что в прошлом году мюнхенцы встречались с Локомотивом, но там был немного другой состав.

За такое пренебрежение Галасатарай наказал московский коллектив в матче, получив минимальную победу и оставив его на последней строчке группы Е Лиги Европы.

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