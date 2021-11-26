Руководство московского Локомотива решило не препятствовать возможному назначению Ральфа Рангника на должность главного тренера английского Манчестер Юнайтед. Он руководит направлением спорта и развития российского гранда.

Менеджмент "железнодорожников" разрешил менеджеру уйти, сообщает шеф-репортер SPORT1 Патрик Бергер в своем твиттере.

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Рангник получил "зеленый свет" на переговоры с МЮ. 63-летний немец подпишет контракт в начале следующей недели. Скорее всего, это произойдет в понедельник. Первым матчем опытного специалиста у руля Юнайтед станет матч 14-го тура АПЛ против лондонского Арсенала (2 декабря).

Отметим, что Ральф Рангник сделал себе имя во главе Ульма, Штутгарта, Ганновера, Шальке, Хоффенхайма и РБ Лейпцига, а также руководил департаментом спорта и развития группы Ред Булл.

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