Маркус Гисдоль, который до сих пор работал исключительно в Германии, станет новым наставником "железнодорожников".

Локомотив на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с 52-летним Маркусом Гисдолем. В ближайшее время он станет новым главным тренером московской команды.

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Гисдоль завершил карьеру игрока в 25 лет и тогда же начал тренерскую работу. Работал в тренерском штабе Шальке, а также возглавлял Хоффенхайм, Гамбург и Кельн. Из последнего был уволен в апреле этого года и с тех пор находился без работы.

Недавно Локомотив попрощался с сербом Марко Николичем, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. В чемпионате России команда занимает четвертое место, а в Лиге Европы набрала одно очко в двух турах.

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