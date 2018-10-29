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Локомотив –​​​​​​​ Порту –​​​​​​​ 1:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

25 октября 10:11 222 Читати українською
Локомотив –​​​​​​​ Порту –​​​​​​​ 1:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Локомотив –​​​​​​​ Порту –​​​​​​​ 1:3 / ФК Локомотив

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив дома уступил Порту. Смотрите видео голов и обзор матча.

Локомотив в матче 3 тура группы D дома принимал Порту. "Драконы" в промежутке с 26 по 35 минуты отгрузили в ворота чемпиона России 2 мяча усилиями Эктора Эрреры и Муссы Марега, но "железнодорожники" через 3 минуты ответили точным ударом Антона Миранчука.

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В начале 2 тайма Корона вколотил третий гол и установил окончательный счет в матче. Порта после 3 туров 4 очка и занимает 3 строчку в таблице группы D, Локо с нулем в графе на последней позиции.

Лига чемпионов. Группа D, 3-й тур

Локомотив – Порту – 1:3

Голы: Мирначук, 38 – Марега, 26, Эррера, 35, Корона, 47

Удаление: Квиркелия, 76 (Л)

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 (Л)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов3 турЛокомотив (М) (Москва)

Локомотив Москва - Порту: Среда 24 октября 2018

Локомотив Москва
Матч окончен
1 : 3
Порту
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