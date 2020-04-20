Локерен обанкротился: клуб становился вице-чемпионом Бельгии, а 5 лет назад бил Металлист

Известный бельгийский клуб прекращает существование из-за долгов.

Коммерческий суд признал Локерен банкротом, сообщает Het Laatste Nieuws. Клуб не будет подавать апелляцию и принимает решения суда. На этом эпоха вице-чемпиона Бельгии 1980/81 подошла к завершению.

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Локерен обанкротился из-за долгов в размере 5 миллионов евро. Зарплата футболистам и персоналу не выплачивалась. "К сожалению, несмотря на все наши усилия, вовремя привлечь инвесторов так и не удалось", – сообщили в клубе.

В 2019 году Локерен вылетел из Лиги Жупиле в первый дивизион, однако еще в 2014 году клуб выигрывал Кубок Бельгии и выходил в еврокубки. В следующем сезоне Локерен на групповом этапе Лиги Европы встретился с Металлистом. Харьковчане дважды проиграли со счетом 1:0.

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