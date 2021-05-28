Звезда сборной Италии Мануэль Локателли имеет только один клуб, в котором мечтает продолжить карьеру. К сожалению, это не украинский вице-чемпион.

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли отказался переходить в Шахтер, сообщает Tuttomercatoweb.

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23-летний итальянец сообщил руководству "черно-зеленых", что хочет перейти этим летом только в Ювентус. Он отклонил предложения не только от "горняков", но и от ряда других клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что Локателли один из тех, кого бы очень хотел видеть в Шахтере новый главный тренер команды Роберто Де Дзерби. "Горняки" предлагали игроку 5-летнее соглашение с зарплатой в 3 млн евро в год, а Сассуоло мог обогатиться за трансфер своего полузащитника на 30-35 млн евро.

К слову, в сезоне 2020/21 на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А.

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