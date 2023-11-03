Валенсия обыграла Логроньес и вышла в следующую стадию Кубка Испании, а Роман Яремчук принял участие в одном из голов. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Кубок Испании 2023/24, 1/64 финала

Логроньес – Валенсия – 0:2

Голы: Госальбес, 45+5, Диего Лопес, 88

Валенсия смогла повести в счете лишь перед самым перерывом. Защитники смогли выцарапать мяч с ног Яремчука, а после серии отскоков Госальбес пробил в нижний угол.

Валенсия с трудом прошла в следующую стадию Кубка Испании – Яремчук принял участие в голе и получил желтую

Добить же представителя четвертого дивизиона чемпионата Испании удалось аж на 88 минуте – на этот раз Госальбес ассистировал Диего Лопесу, который без проблем установил окончательный счет.