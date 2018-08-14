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Лофтус-Чик может перейти в Шальке на правах аренды

09:23 20 Читати українською
Лофтус-Чик может перейти в Шальке на правах аренды
Рубен Лофтус-Чик / соцсети

Шальке может арендовать хавбека Челси Рубена Лофтус-Чика, но сделка маловероятна.

Шальке рассматривает вариант с арендой полузащитника Челси Рубена Лофтус-Чика, сообщает The Telegraph. Правда, по информации источника, "кобальтовые" имеют довольно небольшие шансы.

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Англичанин хочет остаться на Стэмфорд Бридж и бороться за место в основном составе несмотря на огромную конкуренцию на позиции полузащитника. Напомним, что этим летом к лондонцам присоединился итальянский хавбек Жоржиньо.

Конкуренция может стать меньше из-за возможного ухода Тьемуе Бакайоко в Милан. Ранее сообщалось, что "россонери" согласовали годовую аренду футболиста.

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