"1+1 media" решил вернуть на экраны программу "Проспорт", сообщает официальный сайт телеканала.

Экс-звезда Шахтера будет футбольным комментатором на бразильском телевидении

Уже с этой недели зрители смогут увидеть проект в вечернем слоте, сразу после основного выпуска ТСН. Программа будет выходить в эфир в формате дайджеста новостей, где будут разбирать актуальные спортивные события. Главный акцент при этом будет делаться на спортивных достижениях Украины на мировой арене и победах и рекордах украинских спортсменов.

Кроме камбэка культовой передачи на экраны вернется и известная ведущая Александра Лобода. Она вместе с корреспонденкой ТСН Валерией Ковалинской станут ведущими "Проспорт". Смотреть программу можно будет с понедельника по пятницу после выпуска ТСН в 19:30.

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