"Лобановский вызвал к себе и спрашивал о родителях": Кардаш – о мотивации от легендарного тренера Динамо

Экс-хавбек Динамо Василий Кардаш вспомнил возвращение Валерия Лобановского в лагерь киевлян в 1996 году.

"После знакомства он сказал: "Будем работать". Предупредил, что ожидается тяжелая работа. Сказал, что верит в нас. Валерий Васильевич – это человек, который все чувствовал до мелочей.

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Бывало, вызвал: "Что у тебя, как семья, как родители? Потому что я замечаю, что что-то не то. Ты немного потерял концентрацию на футболе". И он всегда был прав: он видел то, что другие не видели. В этом Лобановский был феноменом", – цитирует Кардаша официальный сайт Динамо.

Напомним, во время своей последней канденции в лагере "бело-синих" Лобановский проработал в 1996-2002 годах.

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