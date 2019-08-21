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Лобановский вошел в топ-25 рейтинга лучших тренеров в истории футбола – версия авторитетного издания

12:25 44 Читати українською
Лобановский вошел в топ-25 рейтинга лучших тренеров в истории футбола – версия авторитетного издания
Валерий Лобановский / коллаж из соцсетей

Британское издание 90min опубликовало рейтинг из 50-ти лучших тренеров в истории футбола. В нем оказались два экс-наставника Динамо – Валерий Лобановский и Виктор Маслов.

Легендарный экс-наставник Динамо Валерий Васильевич Лобановский занял 23 место в рейтинге 90min, который насчитывает 50 лучших тренеров в истории футбола.

Михайличенко – очередной тренер Динамо, который несколько раз возглавлял команду: до рекорда еще очень далеко

Украинский тренер занял 23 место, разместившись между Отто Рехагелем и Беллой Гуттманом. Интересно, что в списке оказался еще один бывший тренер Динамо – Виктор Маслов, возглавлявший киевскую команду с 1964 по 1970 год. Виктор Александрович занял 36 позицию.

Возглавляет рейтинг сэр Алекс Фергюсон, далее следуют Арриго Сакки, Ринус Михелс, Хосеп Гвардиола и Джованни Трапаттони.

Весь рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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