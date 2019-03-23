"Лобановский сказал, что я пью, как сумасшедший", – экс-тренер Челси рассказал, как "обманул" Метра во время ужина

Экс-тренер Челси Авраам Грант рассказал о деталях встречи с легендарным тренером Динамо Валерием Лобановским.

"Мне через моего товарища удалось договориться о встрече с Лобановским. Он пригласил на ужин. Мой товарищ Борис сказал мне, что есть проблема в украинских традициях: за столом надо пить алкоголь. Я не употреблял и понимал, если выпью хотя бы две рюмки, то опьянею. Однако, был готов на все, лишь бы встретиться с Лобановским.

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Мне сказали, что он будет пить коньяк. Я пошел в гостиницу и попросил персонал вместо водки налить в бутылку воды. Мы сделали это. Мы больше часа общались о футболе. Он давал советы по тренировочному процессу, рассказывал как СССР играл против Италии, как он готовил прессинг. Как держать игроков и давать им свободу.

Я выпил бутылку воды, а он думал, что это водка. Он сказал моему другу: "Мне нравится философия футбола этого парня, как он мыслит и хочет развиваться. Но он пьет как сумасшедший!". Я был счастлив после этой встречи. Когда был молодым, то ездил по многим клубам и хотел понять, почему тренеры принимают определенные решения. Они не могли объяснить, почему поступают именно так. Но Лобановский давал очень четкие и глубокие ответы. Он опередил время. Если бы он работал сегодня, то был бы в большом клубе, как Челси", – сказал Грант для Sport Arena.

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