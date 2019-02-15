toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Лобановский попал в топ-3 лучших тренеров, не выигрывали Лигу чемпионов, по версии FourFourTwo

10:49 134 Читати українською
Лобановский попал в топ-3 лучших тренеров, не выигрывали Лигу чемпионов, по версии FourFourTwo
Валерий Лобановский / соцсети -

Легендарный наставник Динамо Валерий Лобановский был признан одним из трех лучших тренеров, которым не покорилась Лига чемпионов.

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров, которые не смогли выиграть Лигу чемпионов.

"Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6". Перші трансфери українців і погана аура Блохіна

Легенда киевского Динамо Валерий Лобановский занял в этом списке третье место. Также в рейтинге присутствует экс-наставник Шахтера Мирча Луческу, который занял 7 место. Первые две строчки заняли Диего Симеоне и Арсен Венгер.

Лобановский вместе с киевлянами дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачили

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Валерий Лобановский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
46
мин
Ювентус
21:30
Фрозиноне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук