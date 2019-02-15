Лобановский попал в топ-3 лучших тренеров, не выигрывали Лигу чемпионов, по версии FourFourTwo

Легендарный наставник Динамо Валерий Лобановский был признан одним из трех лучших тренеров, которым не покорилась Лига чемпионов.

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров, которые не смогли выиграть Лигу чемпионов.

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Легенда киевского Динамо Валерий Лобановский занял в этом списке третье место. Также в рейтинге присутствует экс-наставник Шахтера Мирча Луческу, который занял 7 место. Первые две строчки заняли Диего Симеоне и Арсен Венгер.

Лобановский вместе с киевлянами дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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