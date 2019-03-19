Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football

Авторитетное французское издание France Football объявило свою версию лучших тренеров мира.

Легендарный наставник Динамо Валерий Лобановский попал в десятку лучших тренеров мира в истории по версии France Football. Валерий Васильевич занял 6 место в этом рейтинге.

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Возглавил список экс-тренер Аякса и Барселоны Ринус Михелс, второе место занял экс-наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, замыкает тройку – итальянский специалист Арриго Сакки.

Топ-10 клубных тренеров всех времен от France Football:

1. Ринус Михелс (Нидерланды);

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия);

4. Йохан Кройфф (Нидерланды);

5. Хосеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (СССР / Украина)

7. Эленио Эррера (Аргентина / Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия);

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия).

Отметим, в топ-50 попал бывший наставник Шахтера Мирча Луческу, который расположился на 41-й строчке.

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Полный рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версии FF.

