Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории по версии France Football

Авторитетное французское издание France Football объявило свою версию лучших тренеров мира.
Легендарный наставник Динамо Валерий Лобановский попал в десятку лучших тренеров мира в истории по версии France Football. Валерий Васильевич занял 6 место в этом рейтинге.
"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Возглавил список экс-тренер Аякса и Барселоны Ринус Михелс, второе место занял экс-наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, замыкает тройку – итальянский специалист Арриго Сакки.
Топ-10 клубных тренеров всех времен от France Football:
1. Ринус Михелс (Нидерланды);
2. Алекс Фергюсон (Шотландия)
3. Арриго Сакки (Италия);
4. Йохан Кройфф (Нидерланды);
5. Хосеп Гвардиола (Испания)
6. Валерий Лобановский (СССР / Украина)
7. Эленио Эррера (Аргентина / Франция)
8. Карло Анчелотти (Италия);
9. Эрнст Хаппель (Австрия)
10. Билл Шенкли (Шотландия).
Отметим, в топ-50 попал бывший наставник Шахтера Мирча Луческу, который расположился на 41-й строчке.
"Если ты второй – ты никто". Бессмертные правила жизни Билла Шенкли, которые должен знать каждый "скаузер"
Полный рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версии FF.