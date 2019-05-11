Лобановский и Блохин увековечены на Площади звезд в Киеве

Легенды Динамо Валерий Лобановский и Олег Блохин отныне имеют свои именные звезды.

Валерий Лобановский и Олег Блохин были увековечены на Площади звезд в Киеве возле ТРЦ Gulliver.

Лобановский и Луческу вошли в список самых титулованных тренеров мира

Оба навсегда вписали свое имя в историю киевского Динамо, которое вместе с ними дважды выиграло Кубок обладателей Кубков и один раз – Суперкубок УЕФА.

Кроме футбольных легенд свою звезду получила биатлонистка Елена Пидгрушная.

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