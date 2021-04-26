"Было дело. Как-то в 1984-м, когда турнирные результаты отнюдь не радовали болельщиков Динамо, мне позвонил старший тренер москвичей Константин Бесков. Он предложил перейти в Спартак, и я, взвесив все "за" и "против", дал согласие. От меня также требовалось заявление, которое я написал.

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Но через некоторое время информация о моем согласии перейти в московскую команду каким-то образом дошла до Лобановского. Помнится, во время свадьбы Андрея Баля он поманил меня пальчиком в сторону от эпицентра торжества и, глядя в глаза, спросил: "Что ты делаешь?". И тут же по-отечески добавил: "Ты нам нужен, оставайся". Разумеется, я согласился. Разве устоишь перед такой глыбой, как Лобановский?" – признался Заваров в интервью ua-football.

Напомним, нападающий выступал за Динамо с 1983 по 1988 годы, после чего присоединился к европейскому гранду – Ювентусу.

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