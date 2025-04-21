Линделеф не явился на скамейку запасных после перерыва матча Манчестер Юнайтед – Лион (5:4) из-за семейных обстоятельств. Его жена Майя в социальных сетях объяснила причину внезапного отсутствия своего мужа. Оказалось, что сын Линделёфа попал в беду.

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"За час до начала игры нам позвонила няня и сказала, что их везут в больницу на машине скорой помощи. Мой младший сын Фрэнсис разбил себе голову. Он гонялся за своим старшим братом Тедом Луи дома и упал в нашу стеклянную лестницу. Его лоб был разделен на две части. Он был в больнице и в четверг, и в пятницу.

Ему пришлось сделать пластическую операцию, чтобы сложить лоб. Его поместили под наркоз. Это первый раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным, происходящим с одним из моих детей. Это было невероятно неприятно, и я не хочу пережить это снова. Операция прошла успешно, и Фрэнсис снова в строю. Он викинг, и он снова в норме. Врачи говорят, что у него будет большой шрам на лбу. Но неважно – я просто рад, что все прошло так хорошо", – отметила Майя.

Супруги Линделёф женаты с мая 2018 года и ожидают рождения третьего ребенка в этом году.

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