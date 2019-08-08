Ло Чельсо и Сессеньон – игроки Тоттенхэма

Тоттенхэм подтвердил переход атакующего полузащитника Бетиса Джованни Ло Чельсо, а также защитника Фулхэма Райана Сессеньона.

Тоттенхэм объявил о подписании Джованни Ло Чельсо. "Шпоры" арендовали аргентинца на сезон 2019/20 с опцией выкупа летом следующего года, отмечает официальный сайт лондонцев.

Лукаку официально перешел в Интер

По данным Transfermarkt, аренда 23-летнего хавбека обошлась финалисту Лиги чемпионов 2018/19 в 16 млн евро. В составе Тоттенхэма Ло Чельсо выбрал 18-й номер.

Также "шпоры" на финише трансферного окна подписали левого защитника Райана Сессеньона из Фулхэма. 19-летний латераль подписал контракт до лета 2025 года и будет играть под 19-м номером.

Раинше аргентинец выступал за ПСЖ и Росарио. Летом прошлого года Бетис выкупил Ло Чельсо за 22 млн евро. В сезоне 2018/19 полузащитник сыграл 46 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 6 ассистов.

Летом этого года участвовал в Копа Америка-2019 и занял 3 место в составе Аргентины. По мнению многих экспертов, именно Ло Чельсо был одним из лучших игроков "альбиселесте".

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі