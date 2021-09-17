Состоялись сразу несколько поединков 9-го тура Второй лиги. Результаты матчей с участием ЛНЗ, Левого берега, МФК Металлург и других команд узнавайте в этой новости.

Вторая лига, 9-й тур

Днепр Черкассы – Эпицентр – 1:3

Голы: Кос, 29 – Нычыпоренко, 20, да Силва, 42, Кравченко, 67

Николаев – Кристалл – 2:1

Голы: Кравченко, 14, Нечыпоренко, 32 – Клюев, 13

Мункач – ЛНЗ – 1:1

Голы: Шум, 50 – Долинский, 81

Левый берег – АФСК Киев – начало в 17:00

МФК Металлург – Сумы – начало в 18:00

Черкасский Днепр и Эпицентр, похоже, очень хорошо отрабатывали игру в атаке во время угловых, ведь все мячи во встрече были забиты исключительно после розыгрыша корнеров. Но команда из Дунаевцов была более меткой и отметилась тремя голами, пропустив лишь один.

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Николаев и Кристалл тоже очень живо начали встречу, наколотив до перерыва три мяча. Во второй 45-минутке херсонцы пытались вырвать хотя бы ничью, но им это не удалось. Николаев же праздновал победу и временное лидерство в группе Б.

А вот Мункач и ЛНЗ были более сдержанными и провели первую половину встречи в разведке. Сразу после перерыва закарпатцы забили – мяч после удара с рикошетом залетел за шиворот киперу. Но один из лидеров группы А не сдавался и нашел счастье на подаче с углового, которую замкнул Долинский. Больше команды не забивали, а потому это первая в сезоне ничья для ЛНЗ и вторая потеря очков (черкасцы ранее уступали Левому берегу).

Турнирная таблица Второй лиги сезона 2021/22