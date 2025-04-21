Черкасский клуб сделал кадровые изменения после матча против Ингульца в рамках 25-го тура УПЛ (0:0).

Клуб решил прекратить сотрудничество с генеральным директором Андреем Колесником и спортивным директором Евгением Тарасенко, сообщает ТаТоТаке.

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Андрей Колесник, который до этого занимал должность технического директора, стал генеральным директором клуба летом 2024 года. Евгений Тарасенко присоединился к ЛНЗ еще в 2020 году как тренер-селекционер, а впоследствии был назначен спортивным директором.

Добавим, что сейчас ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 баллов.

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