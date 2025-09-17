В среду, 17 сентября, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Результаты и обзор некоторых из них читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Металлист – ЛНЗ – 0:2

Голы: Танковский, 22, Ассинор, 54 (пен.)

Чернигов – Кривбасс – 1:1 (1:3 по пенальти)

Голы: Койдан, 47 (пен.) – Твердохлеб, 45+1 (пен.).

"Это два разных тренера": игрок Кривбасса объяснил разницу между Вернидубом и ван Леувеном

ЛНЗ удачно начал сезон чемпионата, однако в двух последних турах потерпел поражения и подходил к сегодняшнему поединку не в лучшем настроении. Металлист же стартовал в Первой лиге совсем неудачно, еще не одержав ни одной победы, однако в предыдущем раунде Кубка харьковчане уверенно обыграли сарненский Маяк (2:0).

Уже в начале матча ЛНЗ подтвердил свое превосходство в классе и открыл счет. В штрафной площадке Танковский поймал передачу от партнера, вывел себя на ударную позицию и отправил мяч в ворота – 0:1. После перерыва ЛНЗ уже владел преимуществом в два мяча благодаря реализованному пенальти, назначенному за нарушение в штрафной площадке. Этот результат оказался осточным, поэтому ЛНЗ проходит в 1/8 Кубка Украины!

В параллельном матче между Черниговом и Кривбассом первыми тоже отличились представители УПЛ. На 45+1 минуте Твердохлеб реализовал пенальти, назначенный за игру рукой: после удара того же Твердохлеба мяч попал в руку бывшему игроку Кривбасса Фатееву.

После перерыва арбитр назначил пенальти уже в ворота Кривбасса и снова за игру рукой. Приговор уверенно реализовал Койдан. Основное время завершилось ничьей, поэтому судьбу матча решила серия пенальти, где сильнее оказались игроки Кривбасса.

Полесье вырвало победу над Кривбассом, прервав 6-матчевую серию поражений