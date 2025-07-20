Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону, проводя товарищеские матчи. Результаты контрольных игр и обзоры – на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

ЛНЗ – ЮКСА – 2:0

Голы: Ассинор, 18, 84

Черноморец – Реал Фарма – 4:1

Голы: Сухарь, 9, Хобленко, 21, 64, Когут, 37 – Гайваненко, 45

Левый Берег – Виктория – 1:1

Голы: Гуничев, 81, – Паламар, 87

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Команда Виталия Пономарева с первых минут взяла игру под свой контроль. Уже на 18-й минуте Марк Ассинор открыл счет после качественной атаки ЛНЗ. ЮКСА из Тарасовки имела несколько шансов отыграться, особенно после перерыва. Однако каждый раз подводила реализация.

На 84-й минуте тот самый Ассинор оформил дубль, поставив точку в матче – 2:0 в пользу представителя УПЛ.

Одесское дерби между Первой и Второй лигами завершилось в пользу команды Александра Кучера. Черноморец активно начал игру: уже на 9-й минуте счет открыл Тимофей Сухарь, а затем Алексей Хобленко и Николай Когут довели преимущество до разгромного.

Реал Фарма ответила точным ударом Валерия Гайваненко под занавес первого тайма, но во втором снова отличился Хобленко, оформив дубль. Итоговые 4:1 – уверенная победа "моряков" в спарринге.

А вот Левый Берег і Виктория сыграли вничью, хотя обе команды имели много шансов. Во втором тайме на 81-й минуте новичок Левого Берега Егор Гуничев открыл счет, но Руслан Паламар спас Викторию, сравняв под конец игры.

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