Руководство ЛНЗ приняло решение прекратить сотрудничество с менеджером по медиа и маркетингу Андреем Вековым, директором Василием Гречаным и администраторами Борисом Кузьминым и Никитой Кузьминым, сообщает официальный сайт клуба.

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"Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении пресс-службы "фиолетовых".

Напомним, ранее ЛНЗ уволил спортивного директора клуба Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника. Новым гендиректором ЛНЗ был назначен Василий Каюк. Сейчас черкасцы занимают 11-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе команды 27 очков после 26-ти туров.

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