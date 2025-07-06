Черкасский клуб рассматривает возможность трансфера 22-летнего Ярослава Киселя, сообщает Игорь Бурбас.

ЛНЗ официально подписал контракт с самым результативным легионером УПЛ

Защитник провел прошлый сезон в составе Черноморца, который по итогам чемпионата вылетел в Первую лигу.

Напомним, Кисель – воспитанник Зари, где и начал профессиональную карьеру. В феврале 2024-го перебрался в Минай с которым вылетел в Первую лигу. Летом 2024 года он присоединился к одесскому клубу. В УПЛ Кисель сыграл 23 поединка, однако не отметился результативными действиями. Его контракт с одесситами действует до лета 2027 года.

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