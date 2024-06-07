Руководство черкасского клуба до сих пор не может определиться с судьбой Олега Дулуба, держа белорусского специалиста в подвешенном состоянии.

"Сейчас я в отпуске, нахожусь в Варшаве, где проживает мой сын. Несколько дней назад мне позвонили из клуба, интересовались планами.

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Я ответил, теперь вот в ожидании дальнейших шагов руководства. Конкретика нужна не только мне, но и футболистам, которым уже вскоре надо начинать подготовку к новому сезону", – сказал Дулуб в комментарии Sport.ua.

Напомним, ЛНЗ по итогам сезона занял седьмую строчку, набрав 41 очко (белорус принял команду, когда она находилась на дне турнирной таблицы УПЛ).

После завершения чемпионата 58-летний специалист встречался с руководством о продолжении сотрудничества – в клубе попросили неделю для принятия решения, но до сих пор не могут определиться с судьбой тренера (по слухам на его место сватают Владислава Лупашко, который накануне покинул Ингулец).

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