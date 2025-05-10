Еще зимой казалось, что Оболонь не сможет догнать ЛНЗ, однако под конец сезона "пивовары" набрали ход. Коллектив Шищенко набрал 14 очков весной и имеет хорошие шансы сохранить место в УПЛ. В то же время ЛНЗ также должен побеждать, ведь потери зачетных баллов могут отправить команду в стыковые матчи.

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На протяжении первого тайма команды почти не создавали опасности. Однако на 34-й минуте Пасич прекрасно открылся на левом фланге, качнул соперника, но не смог переиграть Марченко. Однако было зафиксировано положение вне игры. Эффектно мог бы открывать счет ЛНЗ в компенсированное время: Карась умудрился пробить головой из-под защитника, но Кучеренко среагировал на удар защитника Оболони.

Вторая половина встречи началась более результативно. Казалось, атака, что вряд ли выглядела опасной, превратилась в забитый мяч. Драмбаев выполнил пас в штрафную, оборона хозяев прозевала Путрю, а он сбросил на Яшари, который слета прошил Марченко. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда Драмбаева.

Во втором тайме Оболонь имела больше шансов на забитый мяч, однако не смогла реализовать моменты. Особенно когда Суханов имел прекрасную возможность из пределов вратарской открывать счет, но не попал в пустые ворота. Вот это возможность!

Впрочем, ни одна команда не смогла открыть счет. Матч завершился нулевой ничьей. Оболонь и ЛНЗ находятся на соседних строчках турнирной таблицы УПЛ (10 и 11 места), имея по 29 баллов. Для черкасцев это уже седьмой матч подряд без побед.

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