ЛНЗ пригласил специалиста из Шахтера – преследует амбициозную цель
Экс-работник Шахтера Виталий Лилик возглавил селекционное направление академии ЛНЗ.
Академия ЛНЗ получила серьезное кадровое усиление. Как информирует пресс-служба черкасского клуба, должность руководителя селекционного отдела занял опытный украинский селекционер Виталий Лилик.
Специалист известен по длительной работе в структуре Шахтера, где он отвечал за селекцию и поиск перспективных футболистов. В ЛНЗ рассчитывают, что его опыт позволит поднять уровень академии на новую ступень.
Тем временем молодежная команда ЛНЗ под руководством Виталия Шумского удачно начала сезон в чемпионате Украины U-19. После четырех туров юные черкасцы набрали 8 очков и идут в верхней части турнирной таблицы.
