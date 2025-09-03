Академия ЛНЗ получила серьезное кадровое усиление. Как информирует пресс-служба черкасского клуба, должность руководителя селекционного отдела занял опытный украинский селекционер Виталий Лилик.

Специалист известен по длительной работе в структуре Шахтера, где он отвечал за селекцию и поиск перспективных футболистов. В ЛНЗ рассчитывают, что его опыт позволит поднять уровень академии на новую ступень.

Тем временем молодежная команда ЛНЗ под руководством Виталия Шумского удачно начала сезон в чемпионате Украины U-19. После четырех туров юные черкасцы набрали 8 очков и идут в верхней части турнирной таблицы.

