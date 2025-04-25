После ухода Евгения Тарасенко и Андрея Колесника, ЛНЗ покинул еще один специалист.

22 апреля Василий Гречаный подал заявление на увольнение и покинул пост директора ЛНЗ по собственному желанию, сообщает Tribuna.

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Он также опроверг слухи, что его отставка была связана с несогласием с решением президента клуба Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника, который до этого занимал пост генерального директора. Кроме того, клуб покинул спортивный директор Евгений Тарасенко.

К слову, сейчас ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 26 баллов.

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