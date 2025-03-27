Чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексиевы поддержали черкасский ЛНЗ.

Марина и Владислава Алексиевы стали амбассадорами черкасского ЛНЗ, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

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Сестры Алексиевы – чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию. На Олимпийских играх-2020 в Токио девушки получили бронзовые медали для Украины.

"Синхронное плавание и футбол – два разных мира, объединены общими ценностями: командной работой, выдержкой и стремлением к победе.

Стать амбассадорками футбольного клуба – это больше, чем просто поддержка. Это о вдохновении, единения и популяризации спорта среди новых поколений. Вместе мы покажем, что настоящая красота – в движении, а настоящая победа – в команде", – сказали девушки.

Сейчас ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 25 баллов.

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