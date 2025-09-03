ЛНЗ сообщил об изменениях в составе. Как информирует пресс-служба клуба, стороны достигли соглашения о прекращении контрактов с двумя футболистами – нигерийским нападающим Францисом Момо и украинским опорником Богданом Кушниренко.

ЛНЗ пригласил специалиста из Шахтера – имеет амбициозную цель

Францис Момо перебрался в ЛНЗ в августе 2024 года. За время выступлений в составе черкасской команды он сыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

29-летний Кушниренко стал игроком ЛНЗ в январе 2025-го. За полгода в составе команды он провел 10 поединков, однако результативными действиями не запомнился. Перед трансфером в черкасский клуб хавбек три года защищал цвета Полесья, где вошел в историю как автор первого гола команды в еврокубках.

Верес одержал дебютную победу в новом чемпионате, сенсационно переиграв ЛНЗ – черкасцы пропустили первые голы в сезоне