Центральный защитник Олег Горин стал игроком ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасского клуба.

Голкипер Руха официально стал игроком польского клуба

Сроки и условия сделки не разглашаются, однако по данным Transfermarkt 25-летний оборонец, который находился в статусе свободного агента, заключил с "фиолетовыми" соглашение на один сезон – до 30 июня 2026-го.

Напомним, Горин – воспитанник ФК Львов. Успел поиграть за Верес, Минай, СК Днепр-1 и польскую Ягеллонию. Последним его клубом был Рух, который он покинул 23 июня 2025 года. В прошлом сезоне Олег провел за "желто-черных" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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