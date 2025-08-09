Эпицентр красиво ворвался в УПЛ, дав достойный бой Шахтеру, но теперь у команды Сергея Нагорняка начинаются будни. Дебютанты приехали в Черкассы, чтобы помериться силами с ЛНЗ. Это меряние шокировало уже в первом тайме – гости нанесли всего 1 удар по воротам против 14-ти у хозяев.

Хотя в первые 20 минут ситуация оставалась контролируемой. Да, "семенной завод" доминировал, хорошо комбинировал между линиями и входил в штрафную, но реальных моментов не возникало. Тем более досадным стал пенальти, который на 20-й минуте заработал Ассинор.

Нападающий откликнулся на разрезной пас Яшари, успел к мячу первым и упал после контакта с Билыком.

Исполнять 11-метровый взялся Яшари, однако прошить Билыка хавбеку не удалось! Олег парировал его выстрел с "отметки", но на добивание Мухаррема не успел. 1:0! ЛНЗ вышел вперед.

И тут понеслось. На 24-й минуте Беннетт зацепился за мяч на правом углу штрафной и вколотил под ближнюю штангу. Билык спас Эпицентр. Еще через три минуты Ассинор получил сброс от Эйнела и вгатил с левого угла – Билык уже помочь не мог, однако за гостей вступилась перекладина!

Еще через минуту Эйнел получил пас от Кузыка, зашел в периметр и закрутил сферу под дальнюю штангу. Точности бразильцу немного не хватило.

Следующего же момента пришлось ждать до 40-й минуты – Яшари снова вывел Ассинора один на один. Его удар в хоккейном стиле парировал Билык, а дальнейшее добивание прошло мимо ворот.

Через несколько секунд Ассинор получил новую возможность отличиться. Теперь ассистировал Танковский, однако выстрел с левого края штрафной прошел над правой девяткой. В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе ЛНЗ.

Содержание игры во втором тайме не изменилось. Разве что улучшилось, если говорить о черкасцах – хозяева стали активнее комбинировать в завершающей фазе, причем делали это очень красиво. Показательным стал момент на 48-й минут.

Яшари открылся под заброску Эйнела и сбросил мяч в свободную зону, куда влетел Танковский. Вячеслав вышел практически один на один, но не смог прошить Билыка.

На 55-й же минуте Яшари качнул Климца и выполнил подачу на дальнюю штангу. Танковский сбрасывал ее на Эйнела, которому не удалось замкнуть. Зато удалось Ассинору – Марк пробил с метра, а Билык залетел в ворота вместе с мячом. Эпицентр был спасен явным офсайдом.

Дебютанты УПЛ огрызнулись на 65-й минуте. Климец открылся на левом краю штрафной и пробил с близкого расстояния, но сфера прошла рядом со стойкой.

Подопечные Виталия Пономарева ответили на 69-й минуте. Кравчук через несколько секунд после появления на поле выскочил один на один с Билыком – и покатил мимо него на свежего Ассинора. Тот забил в пустые, но гол не засчитали из-за офсайда.

Еще через две минуты Кравчук снова вырвался на рандеву с Билыком. На этот раз он завершал сам, однако пробил мимо ворот.

На 82-й же минуте Кравчук зацепился за разрезной пас Оба, поставил корпус одному защитнику, переиграл другого и пробил с правого края штрафной. Даниил попал под ближнюю стойку, но гол снова не засчитали из-за офсайда!

Между этими эпизодами вспоминается еще один потенциальный выход один на один. Яшари мог убегать, однако во время рывка у хавбека слетела бутса. Он все равно отдал разрезной пас, однако темп был потерян.

Эпицентр огрызнулся ударом Янакова со стандарта в стиле Крооса (но без гола). В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу ЛНЗ – первую в сезоне!

