Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк лично отстранил нигерийского легионера от тренировок с первой командой "фиолетовых", сообщает Sport.ua.

Эффектный автогол экс-игрока Динамо в видеообзоре матча ЛНЗ – Заря – 1:1

Решение о переводе Момо в юношескую команду поддержал наставник черкасцев Роман Григорчук. После игры 27-го тура УПЛ против Зари (1:1) Момо подвергся публичной критике от наставника команды:

"У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал ... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в текущем сезоне Францис Момо провел 25 матчей за черкасский клуб, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Сейчас ЛНЗ занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, в активе команды 28 баллов после 27-ми туров.

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