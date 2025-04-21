Недавно появилась информация, что после ничьей с Ингульцом (0:0) президент ЛНЗ Виктор Кравченко решил уволить двух функционеров клуба: спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника.

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Впрочем, главный тренер "фиолетовых" Роман Григорчук останется на своей должности, сообщает Sport.ua. Президент ЛНЗ лично заверил тренера, что он продолжит работать с командой. Руководство черкасского клуба полностью доверяет нынешнему наставнику и верит, что он сможет вывести ЛНЗ на новый уровень и бороться за еврокубковые места.

К слову, сейчас черкасцы занимают 11-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В активе подопечных Романа Григорчука 26 очков после 25-ти туров чемпионата.

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