ЛНЗ на официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества со спортивным директором Евгением Тарасенко и генеральным директором Андреем Колесником.

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Отметим, что Андрей Колесник, который до этого занимал должность технического директора, стал генеральным директором клуба летом 2024 года. Евгений Тарасенко присоединился к ЛНЗ еще в 2020 году как тренер-селекционер, а впоследствии был назначен спортивным директором.

Напомним, ЛНЗ занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. Лишь 3 пункта отделяют черкасцев от зоны переходных матчей, серия без побед длится уже 4 матча.

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